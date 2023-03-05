"التقدميّ" ينفي هذا الخبر: جنبلاط لم يدلِ بأيّ تصريح

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:



نقلت بعض المواقع الإخبارية خبراً نسبت فيه تصريحاً لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، وهو أمر غير صحيح إذ إن جنبلاط لم يدلِ اليوم بأي تصريح للصحيفة المذكورة أو سواها.

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