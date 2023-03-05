Advertisement

لبنان

"التقدميّ" ينفي هذا الخبر: جنبلاط لم يدلِ بأيّ تصريح

Lebanon 24
05-03-2023 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1044532-638136275634162329.jpg
Doc-P-1044532-638136275634162329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

نقلت بعض المواقع الإخبارية خبراً نسبت فيه تصريحاً لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، وهو أمر غير صحيح إذ إن جنبلاط لم يدلِ اليوم بأي تصريح للصحيفة المذكورة أو سواها.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:02 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
09:40 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website