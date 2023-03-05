سقطت صخرة على سيارتهما.. بالصورة شاهدوا ما حصل على طريق داريا - ابو ميزان

جريحان جراء سقوط صخرة على طريق عام داريا/ابو ميزان.



عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ على تقديم الاسعافات الاولية ميدانياً لجريحين اصيبا جراء سقوط صخرة على سيارتهما اثناء مرورهما على طريق عام داريا/ابو ميزان - كسروان. pic.twitter.com/k2qElYqCc6