سقطت صخرة على سيارتهما.. بالصورة شاهدوا ما حصل على طريق داريا - ابو ميزان

جريحان جراء سقوط صخرة على طريق عام داريا/ابو ميزان.
عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ على تقديم الاسعافات الاولية ميدانياً لجريحين اصيبا جراء سقوط صخرة على سيارتهما اثناء مرورهما على طريق عام داريا/ابو ميزان - كسروان. pic.twitter.com/k2qElYqCc6
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) March 5, 2023
جريحان جراء سقوط صخرة على طريق عام داريا/ابو ميزان.
عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ على تقديم الاسعافات الاولية ميدانياً لجريحين اصيبا جراء سقوط صخرة على سيارتهما اثناء مرورهما على طريق عام داريا/ابو ميزان - كسروان. pic.twitter.com/k2qElYqCc6