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لبنان

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
05-03-2023 | 10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 79600 و79900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 79600 و80000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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