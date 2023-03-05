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لبنان

حريق داخل مستشفى.. شاهدوا بالصور الأضرار

Lebanon 24
05-03-2023 | 09:34
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة  ١٦:٢٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ حريقاً شبّ داخل غرفة تقع في الطبقة الثانية داخل مستشفى البترون.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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