حريق داخل مستشفى.. شاهدوا بالصور الأضرار

حريق داخل مستشفى في البترون.



أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٢٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ حريقاً شبّ داخل غرفة تقع في الطبقة الثانية داخل مستشفى البترون.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/2tKIK643LL