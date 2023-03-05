حريق داخل مستشفى.. شاهدوا بالصور الأضرار

حريق داخل مستشفى في البترون.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٢٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ حريقاً شبّ داخل غرفة تقع في الطبقة الثانية داخل مستشفى البترون.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/2tKIK643LL
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) March 5, 2023
حريق داخل مستشفى في البترون.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٢٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ حريقاً شبّ داخل غرفة تقع في الطبقة الثانية داخل مستشفى البترون.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الاوقات_حدك pic.twitter.com/2tKIK643LL