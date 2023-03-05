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لبنان

بشأن الهزّات الأرضيّة الأخيرة التي ضربت لبنان... هذا ما أعلنته بلديّة للمواطنين

Lebanon 24
05-03-2023 | 09:42
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جددت شرطة بلدية طرابلس تذكير المواطنين بالخط الساخن الذي وضعته، تسهيلا على أهالي مدينة طرابلس، وأبدت إستعدادها لتلقي تبليغاتهم بشأن المباني المتصدعة جراء الهزات الأخيرة، أو الحضور شخصيا الى مبنى بلدية طرابلس لتقديم الشكوى.
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وذكرت بالتواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم: 71897079.
 
 
 
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