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لبنان

إشكال كبير وتضارب.... ماذا حصل في ملعب جونية؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 10:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تطوّر إلى تضارب بالكراسي وقوارير المياه في ملعب جونية، بين جمهور فريقيّ الأنصار والنجمة قبل انطلاق المباراة.
 
 
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