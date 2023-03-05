إشكال كبير وتضارب.... ماذا حصل في ملعب جونية؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تطوّر إلى تضارب بالكراسي وقوارير المياه في ملعب جونية، بين جمهور فريقيّ الأنصار والنجمة قبل انطلاق المباراة.

Advertisement