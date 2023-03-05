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لبنان

آرديل عن التوترات في عيتا الشعب: نحث جميع الاطراف على تهدئة الوضع

Lebanon 24
05-03-2023 | 10:15
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 أشارت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل الى أن "اليونيفيل على علم بالتوترات التي تحصل على طول الخط الازرق في منطقه عيتا الشعب، حيث تجري بعض أعمال الصيانة الاسرائيلية".

واضافت: "ان قوات اليونيفيل في الموقع، وتسعى للحد من التوتر".
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وتابعت: "نحث جميع الاطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع".
وختمت: "إن أي نوع من العمل بالقرب من الخط الازرق حساس للغاية، ونحن نواصل مطالبة جميع الاطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنب الافعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري".
 
 
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