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لبنان

عقاب.. نائب "رئيس حزب" يتعرّض لـ"التأديب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2023 | 11:12
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عُلم أنّ نائب رئيس حزب ترشح على الانتخابات النيابية بخلاف رأي رئيسه وحزبه ولم يحقق أي نتيجة، فتمّ تحويله إلى المجلس التحكيمي على غرار بعض من عمد الى مثل هذه الخطوة.
 
ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإنّ "نائب رئيس الحزب" المذكور أقدم على تقديم استقالته فوراً، استنكاراً على القرار اتخذ بحقه، مع العلم أنّ الإستقالة لم يجرِ البتّ بها حتى الآن وكذلك قصة "تأديبه".
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مع هذا، فقد كشفت المصادر أنّ المحيطين برئيس الحزب وجدوا في خطوة "التأديب" أمراً إيجابياً، كونها تُساهم في تنظيف الحزب من "المُعترضين" على سياسة رئيسه. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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