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ووفقاً لمصادر، فإنّ "نائب رئيس الحزب" المذكور أقدم على تقديم استقالته فوراً، استنكاراً على القرار اتخذ بحقه، مع العلم أنّ الإستقالة لم يجرِ البتّ بها حتى الآن وكذلك قصة "تأديبه".مع هذا، فقد كشفت المصادر أنّ المحيطين برئيس الحزب وجدوا في خطوة "التأديب" أمراً إيجابياً، كونها تُساهم في تنظيف الحزب من "المُعترضين" على سياسة رئيسه.