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لبنان

صورٌ ساحرة من لبنان مساء اليوم.. شاهدوا الروعة

Lebanon 24
05-03-2023 | 11:23
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بين الجبل والبحر في لبنان، تتجلّى حكايةٌ واحدة اسمها "الجمال" وإبداعُ الطبيعة.. حقاً، يمكنك الإستمتاع بـ"سحر الجبل" والتأمّل بغروب الشمسِ فوق البحر خلال وقتٍ واحد لا يتعدّى السّاعات.. حقاً، فإنّ قرب المسافات يجعلك تتمتع بجمال لبنان وأصالة طبيعته، والأحلى هو أنّ الغروب يحملُ في طياته الكثير من الحكايات، بين الجبل والبحر...
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مساء اليوم، وثقت عدسة "لبنان24" سلسلة من الصور التي تروي حكايات جماليّة بعينها، وكانت المبادرة أن نضعها أمام القارئ ليُسافر في طيات تفاصيلها بكلّ روعة.. وحقاً، الروعة كبيرة وألوان الغروب مثيرة، ونسمات الجبال كثيرة.. 
 
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