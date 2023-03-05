عن "انقطاع الخبز".. ماذا قال رئيس نقابة الأفران في بيروت؟

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استغرب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور "تجاهل كل الصرخات التي أطلقتها النقابة والرسائل التي بعثت بها الى كل المعنيين لحل أزمة انقطاع الخبز الابيض المدعوم أسبوعياً من منتصف نهار السبت حتى مساء نهار الأحد في الضاحية الجنوبية وبعض أفران بيروت وجبل لبنان والمناطق اللبنانية".وسأل: "ماذا نقول للناس.. توقفوا عن تناول الخبز ليوم ونصف في الأسبوع، أم سنشهد تحركاً سريعاً لوزير الاقتصاد حتى يحل هذه المشكلة التي تتعلق بخبز الناس؟".