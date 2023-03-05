أعلنت مدرسة بقرصونا الرّسمية الأولى للصبيان في الضنية أنه "لا تدريس غداً في صفوفها بسبب تضرر المبنى وحصول تصدعات وتشققات في جدرانه وقواعده وسقوفه، جراء الهزات الأرضية التي ضربت لبنان والمنطقة، وتحديداً منذ هزة 6 شباط الماضي، وجعلته غير آمن لاستقبال الطلاب والأساتذة".

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بدورها، أعلنت مدرسة البنات الرسمية في بلدة بخعون - الضنية، في بيان، أنه "بعد معاينة المبنى تبين وجود خطر لتصدع الطابق العلوي على إثر تداعيات الزلزال الاخير"، وأضافت: "بناء عليه، فإن المنطقة التربوية اقترحت نقل المدرسة بشكل موقت الى مبنى آخر، إلى حين انجاز الترميم حفاظاً على سلامة أبنائنا، وإلى حين ايجاد مكان آخر تبقى الدروس معلقة على أن يتم تعويضها لاحقا".