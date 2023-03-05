الموسوي: لن نسمح للآخرين بالتطاول على معتقداتنا تحت عنوان الحرية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي أنه "لن يتم السماح للآخرين بالتطاول على معتقداتنا تحت عنوان الحرية أو تناول مقدساتنا بالتوهين وقلة الإحترام"، معتبراً أن "الذين يقومون بهذا التطاول خالون من أي أدب وفهم سياسي".

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وأضاف: "عندما تكون مسؤولاً فكلامك يجب أن يكون كذلك، ولا ترسله على غاربه، لأنك قد تجر البلاد والعباد إلى أزمات نحن في غنى عنها".



وفي سياق حديثه، دعا الموسوي "الذين يتصدون للمسؤولية في الحكومة وغيرها إلى أن ينظروا كيف يطبق القانون في السماح للناس بالتعبير عن انفسهم بحرية من دون المساس بكرامات الآخرين ومعتقداتهم ومقدساتهم".



