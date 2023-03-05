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لبنان

خبرٌ عن شبكة "دعارة" في بعلبك يثير ضجّة.. قوى الأمن تكشف الحقيقة

Lebanon 24
05-03-2023 | 13:21
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
 
"تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق واتساب من جديد خبراً غير صحيح تم نشره بتاريخ سابق مفاده "فضيحة إنشاء وإدارة شبكة دعارة في مدينة بعلبك، وأن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت الضابط المتورط بهذه الفضيحة بالاشتراك مع آخرين"، علماً أن هذه المديرية العامة قد نفت هذا الخبر بتاريخ 25/2/2019.
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يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تؤكد مجددا أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وتشدد على ضرورة توخي الدقة في أثناء نقل أي خبر يتعلق بها. وتطلب ممن تلقى الخبر المغلوط عبر تطبيق واتساب، إعادة نشر هذا التوضيح لمرسله صونا للحقيقة".
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