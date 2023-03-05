على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، ما بين 79800 و80100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 79600 و79900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.