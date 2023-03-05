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لبنان
في صور.. طعنة بالسّكين تطالُ أحد الأشخاص!
Lebanon 24
05-03-2023
|
13:42
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شهدت محلّة الحوش - شرق صور إشكالاً بين شخصين، أسفرَ عن إصابة أحدهما بجروح نتيجة تعرضه لطعنة بسكين.
وعلى الفور، عملت فرق جمعية الرسالة - مركز الحوش على نقل المصاب إلى المستشفى اللبناني - الإيطالي لتلقي العلاج.
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