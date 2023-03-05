في صور.. طعنة بالسّكين تطالُ أحد الأشخاص!

شهدت محلّة الحوش - شرق صور إشكالاً بين شخصين، أسفرَ عن إصابة أحدهما بجروح نتيجة تعرضه لطعنة بسكين.

وعلى الفور، عملت فرق جمعية الرسالة - مركز الحوش على نقل المصاب إلى المستشفى اللبناني - الإيطالي لتلقي العلاج.