هل أنهى "موظفو الدولة" إضرابهم؟

أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار 2023، ضمنا، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي يوم الاربعاء في 15 آذار 2023 الساعة 11 صباحاً في ساحة رياض الصلح.

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وجددت الرابطة تمسكها بمطالب الموظفين وهي على النحو التالي:



1 - زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن 15 ألف ليرة لبنانية، وهو السعر الرسمي المعلن للدولار.

- تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة المذكورة.



2- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.



3- تزويد الموظفين ببدل نقل كافٍ مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر 8 ليترات من المحروقات يومياً، لأن 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم.



4- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب).



5- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم.



6- الاسراع في التحقيقات للزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة، وإطلاق الأبرياء منهم بالسرعة الممكنة.



