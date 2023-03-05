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لبنان

خبرٌ سار عن ساعات الكهرباء.. إليكم الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2023 | 14:50
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قالت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "مُعدل التغذية الكهربائيّة الحالي يتراوح بين 4 و 6 ساعات يومياً في الكثير من المناطق اللبنانيّة"، مشيرةً إلى أنَّ "خطة التغذية القائمة حالياً استناداً لكميات الفيول المتوافرة، ستساهم في استمرار هذا النمط حتى بداية شهر أيار المُقبل".
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وأوضحت المصادر أنّ "التغذية حالياً تتراوح بين 400 و 600 ميغاواط"، مشيرة إلى أنه "كلما تمكنت المؤسسة من نزع التعديات على الشبكة العامّة، كلما تراجع الهدر والضغط، وبالتالي ستكون استفادة المواطنين كبيرة". 
وذكرت المصادر أنّ منسوب التغذية الكهربائية الحاليّ سيُساهم بإراحة المواطنين قليلاً لاسيما مع اقتراب فصل الصيف، مشيرة إلى أنّ "الخطة القائمة حالياً هي قيد المراقبة نظراً لارتباطها بالتعرفة الجديدة وبالأموال التي ستجبيها كهرباء لبنان من المواطنين بغية تأمين المحروقات اللازمة لتوليد الطاقة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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