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لبنان

عن الزيادات على الرواتب.. ماذا كشف وزير العمل؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 15:11
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أكّد وزير العمل في حُكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ اجتماعات لجنة المؤشر مستمرّة، معتبراً أن "الأهميّة في الزيادات المالية على الرواتب رغم ضآلتها، هي أنها تجمع كل أطراف العمل"، وقال: "سأجري اتصالاتٍ مع أصحاب الأعمال والإتحاد العمالي العام لنعقد اجتماعاً جديداً للجنة المؤشر".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، كشف بيرم أنّ "النص النهائي لمشروع قانون المعاش التقاعدي قد اكتمل"، مشيراً إلى أنه "ما زالت هناك بعض التفاصيل التي تجري مناقشتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأصحاب العمل".
 
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