لم تشاهدوها من قبل.. صورة قديمة جداً لمنطقة ذوق مكايل!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ونادرة جداً لمنطقة ذوق مكايل.

وتظهر الصورة مشهد البساتين في المنطقة المذكورة مع عدد من المنازل القديمة التي يكسوها القرميد.