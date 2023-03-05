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لبنان

الحاج حسن: البديل عن الحوار هو المناكفة

Lebanon 24
05-03-2023 | 16:34
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قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحَ الحوار عدة مرات في الموضوع الرئاسي ونحن محكومون به"، معتبراً أن "البديل عن الحوار هو المناكفة"، وأضاف: "لم يعد لدينا أيّ متسعٍ من الوقت في ظل تراجع الأوضاع".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، الأحد، كشف الحاج حسن عن وجود عملٍ بعيد عن الأضواء لإنضاج بعض الخطوات، داعياً إلى عدم انتظار الخارج "لأنه مشغول بملفات أخرى". 
 
وأضاف: "لبنان يمرّ بمرحلة صعبة وأزمة مالية غير مسبوقة ولا يوجد ثقة في الداخل وهذا الأمر أدى الى تراجع القدرة الشرائية والدولار الجمركي ليس حلاً ولكن علينا إعادة تحريك الدورة الاقتصادية". 
 
 

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