الحاج حسن: البديل عن الحوار هو المناكفة

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحَ الحوار عدة مرات في الموضوع الرئاسي ونحن محكومون به"، معتبراً أن "البديل عن الحوار هو المناكفة"، وأضاف: "لم يعد لدينا أيّ متسعٍ من الوقت في ظل تراجع الأوضاع".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، الأحد، كشف الحاج حسن عن وجود عملٍ بعيد عن الأضواء لإنضاج بعض الخطوات، داعياً إلى عدم انتظار الخارج "لأنه مشغول بملفات أخرى".