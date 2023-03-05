إصرار على عدم تشكيل "فريق عمل"

ما زالت شخصية بارزة يُتداول اسمها في البورصة الرئاسية تُصرّ على عدم تشكيل "فريق عمل" على إعتبار أن الخوض في الغمار الرئاسي لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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