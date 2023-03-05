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لبنان

إصرار على عدم تشكيل "فريق عمل"

Lebanon 24
05-03-2023 | 17:01
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ما زالت شخصية بارزة يُتداول اسمها في البورصة الرئاسية تُصرّ على عدم تشكيل "فريق عمل" على إعتبار أن الخوض في الغمار الرئاسي لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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