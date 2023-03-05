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لبنان

مستقبل مُظلم للقطاع المصرفي

Lebanon 24
05-03-2023 | 17:30
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توقّعت تقارير أميركية مستقبلاً مظلماً للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم يُبادر أصحاب المصارف إلى ضخ الأموال اللازمة لإعادة تعويم مؤسساتهم وإستعادة ثقة المودعين والمؤسسات المصرفية الخارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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