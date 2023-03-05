مستقبل مُظلم للقطاع المصرفي

توقّعت تقارير أميركية مستقبلاً مظلماً للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم يُبادر أصحاب المصارف إلى ضخ الأموال اللازمة لإعادة تعويم مؤسساتهم وإستعادة ثقة المودعين والمؤسسات المصرفية الخارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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