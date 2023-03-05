إطلاق نار جرّاء إشكال فردي في الزاهرية

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أقدم مجهولون يستقلون سيارة على إطلاق الرصاص بإتجاه منزل المدعو "ب.ج" في محلة الزاهرية بالقرب من محطة أبو تيمور.وقد قام المذكور ومجموعة برفقته على اطلاق الرصاص في الهواء غضباً فيما تشهد المنطقة انتشار مسلح على خلفية الحادثة.وأفادت المعلومات ان "اطلاق النار جاء على خلفية اشكال سابق".