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لبنان
مواجهة لبنانية ـ إسرائيلية محدودة في عيتا الشعب بعد خرق "الخط الأزرق"
Lebanon 24
05-03-2023
|
22:31
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سجل تطور لافت عند الخط الأزرق الحدودي امس اذ حصلت مواجهة بين الجيش ودورية إسرائيلية مدرعة أجبرها الجيش على التراجع والانسحاب بعد خرقها للخط الأزرق . وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ان الدورية الإسرائيلية اخترقت الخط الأزرق قرب عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.
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وكتبت" الشرق الاوسط": شهدت منطقة حرج الراهب عند حدود بلدة عيتا الشعب الحدودية في قضاء بنت جبيل استنفاراً متبادلاً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، بعد قيام ضابط في الجيش اللبناني بدفع ضابط إسرائيلي واقتلاع وتد حديدي كان يزرعه الجيش الإسرائيلي خارج «الخط الأزرق».
وفي منطقة أخرى عند السياج الحدودي تواجدت دورية إسرائيلية قوامها حوالي خمسة عسكريين مشطت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل انطلاقاً من منطقة العبارات حتى بوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا في قصاء مرجعيون. وكانت عناصر الدورية تتوقف عند الأعمدة الحديدية المثبتة في الجزء العلوي من هذا الجدار لتفحص أجهزة المراقبة المثبتة على هذه الأعمدة، كما عملت عناصر أخرى على تفقد السياج الحدودي المقابل لسهل مرجعيون وتلة الحمامص خارج بلدة الخيام بمحاذاة معمل الفاكهة في الجهة الغربية لمستعمرة المطلة دون أن يسجل خرق لخط الانسحاب في تلك المحلة».
وأفيد أيضاً عن قيام دوريات عسكرية للقوات الإسرائيلية في بساتين التفاح المحية من الجهة الجنوبية لمستعمرة المطلة وصولاً حتى تلة الرياق المشرفة على بلدتي العديسة وكفركلا.
واكدت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل أن قوات اليونيفيل تسعى للحد من التوتر واضافت: "نحث جميع الاطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع". وختمت: "إن أي نوع من العمل بالقرب من الخط الازرق حساس للغاية، ونحن نواصل مطالبة جميع الاطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنب الافعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري".
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