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لبنان

سفراء يستطلعون تدويل ملف المرفأ

Lebanon 24
05-03-2023 | 22:55
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عاد سفراء أجانب إلى استطلاع آراء قيادات لبنانية حول تحويل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويستند هؤلاء إلى أن التحقيق اللبناني بات بحكم المجمّد، إذ إن قاضي التحقيق طارق البيطار لن يصدر قراره الظني قريباً في انتظار مطالعة النيابة العامة التي لن تقدم مطالعتها بسبب ملاحقتها للبيطار بتهمة اغتصاب الموقع، ما يبقي موعد إصدار القرار الظني مفتوحاً.(الاخبار)
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