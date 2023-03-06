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لبنان

سلسلة اجتماعات لميقاتي اليوم تتناول شؤون قطاع النقل والرواتب والعلاقة مع اليونيفيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2023 | 01:00
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يبدأ الاسبوع الحكومي اليوم باجتماع موسّع مخصص لقطاع النقل يرأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا ظهرا ويضم وزراء الاشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار، اضافة الى اتحادات ونقابات النقل وكل الهيئات المعنية بهذا  القطاع.

وعند التاسعة صباحا يجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد العمالي العام على ان يلتقي بعد ذلك سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف.

وسيحضر الملف الامني في الجنوب في اجتماع بين رئيس الحكومة وقائد القوات الدولية العاملة في لبنان" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو.

تربويا تُستأنف الدراسة في غالبية المدارس الرسمية اليوم بعدما ساهمت القرارات الحكومية ومساعي وزير التربية عباس الحلبي في اقرار بعض التقديمات الضرورية للاساتذة للعودة الى التدريس، فيما تتواصل الجهود لضبط سعر الدولار في السوق الموازية عبر سلسلة من الاجراءات.

اما سياسيا، فيترقب الوسط السياسي الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الساعة الثالثة عصرا بمناسبة "يوم الجريح"، لتبيان ما اذا كان سيلاقي فيها موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاعلان المباشر بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نصرالله سيتناول الواقع السياسي في داخل اسرائيل اضافة الى التهديدات الاسرائيلية والغربية لايران وحلفائها وسيعلق بشكل مفصل على الموضوع.

كما تعتقد المصادر "ان نصرالله سيطلق اشارات مرتبطة بالواقع اللبناني وبالاستحقاق الرئاسي"، من دون ان تحسم ما اذا كان سيتبنى ترشيح سليمان فرنجية .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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