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لبنان
المدرسة الرسمية تفتح أبوابها... من يصرّ على البقاء في الشارع؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-03-2023
|
01:16
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بعد اقفال دام لفترة طويلة وأجبر التلاميذ على ملازمة منازلهم، تفتح اليوم المدارس الرسمية ابوابها ويعود الأساتذة الى ممارسة عملهم بشكل طبيعي على الرغم من الظروف الصعبة جدا والتي يبدو تخطيها علامة شهامة من كل العاملين في المدارس والثانويات الرسمية بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية.
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في هذا الاطار، أكد مرجع نقابي ناشط في روابط التعليم الرسمي لـ "لبنان 24" ان "قرار العودة اتخذ على صعيد مختلف الروابط وسيلتزم به جزء كبير من الاساتذة مع التأكيد على ان الحقوق التي تمكنا من تحصيلها غير كافية وغير مكتملة.لذلك، نضع عودتنا اليوم في خانة حسن النية وندعو وزراة التربية لاتخاذ اجراءات وتدابير سريعة تحسن ظروف عودتنا فنستمر بها حتى نهاية العام الدراسي".
وعن الاساتذة المعترضين على خطوة العودة أشار المرجع النقابي الى " أن نسبة الاعتراض هي ضئيلة جدا ، والمعترضين الذين يصرون على البقاء في الشارع، هم بعض المجموعات التي تتحرك وفقا لأجندات واهداف باتت معلمومة من الجميع، من هنا نجدد الدعوة للعودة الى المدارس حرصا على التلاميذ والقطاع وعلى حقوقنا بشكل عام".
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