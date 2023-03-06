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لبنان

اعلاميون واعلاميات يشكون: "بدأوا بتهميشنا وتطفيشنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2023 | 01:45
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لفت إعلاميون واعلاميات في قناة مرئية محلية أن إدارة المحطة تقوم بالتضييق عليهم وعليهن تحت عنوان التجدد والتحديث، ولهذه الغاية أدخلت  مراسلين ومراسلات جددا في المهنة، الى"جنّة نشرات الاخبار الرئيسية".

وبحسب" أخبار النق" فان هدف الخطة التعتيم على قدامى العاملين في المحطة وحجب الأضواء عنهم وتطفيشهم و "مش هيك بكرموا لي تعبوا وفنيوا عمرن بالمؤسسة".

في المقابل، تقول اوساط مطلعة "ان هدف المحطة ضخ دم جديد فيها والتخفيف من تأثيرات الميول السياسية الفاقعة لبعض العاملين، كما وحضهم على تكثيف نشاطهم على قاعدة" ما من أحد لا يمكن الاستغناء عنه".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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