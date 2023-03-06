الاسم الثالث مجددا

بعد طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري اسم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بإعتباره مرشح "الثنائي الشيعي" لرئاسة الجمهورية، عاد الى التداول اقتراح طرح عدة اسماء ليكون من بينها المرشح التوافقي بين مختلف القوى السياسية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن كل الطروحات التي عادت لتنتشر داخل الاوساط السياسية المعنية تركز على ارضاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واعادته الى التحالف مع قوى الثامن من اذار.

وتقول المصادر ان الوساطات التي تعرض اسماء بعض الشخصيات السياسية لا تأتي من "الثنائي الشيعي" الرافض لاي تنازل مرتبط بإسم مرشحه الرئاسي.