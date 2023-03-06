Advertisement

لبنان

الرقم كبير... كم دفع المواطنون على الكهرباء هذا الشهر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-03-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1044690-638136901331056441.jpg
Doc-P-1044690-638136901331056441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فوجئ المواطنون بفاتورة "كهرباء الدولة" التي جاءت مرتفعة على الرغم من أنّ التغذيّة بالتيّار لا تزال منخفضة وما بين 4 إلى 6 ساعات يوميّاً كحدٍّ أقصى. فأتى بيان مؤسسة "كهرباء لبنان" ليُبقي تسعير الفاتورة على أساس سعر صيرفة القديم 43600 ليرة زائد 20 بالمئة، لأنّه رغم التقنين الكبير، فقد أُرغم المشتركون على دفع ما بين مليون ونصف مليون ليرة إلى مليونين عن الشهر الواحد، كحد ادنى، علماً أنّ الفاتورة أتت عن شهريّ تشرين الثاني وكانون الأوّل.

وقد تزامنت فاتورة الكهرباء مع فاتورة المولّدات الخاصّة التي شهدت إرتفاعاً لافتاً أيضاً، بعد صعود سعر المازوت إلى مستوى قياسيّ غير مسبوق.

وبعمليّة حسابيّة بسيطة، يتبيّن أنّ المواطنين قد سدّدوا أقلّه ما بين 6.5 إلى 10 ملايين ليرة بين فاتورتيّ الكرباء وإشتراك "الموتور" للـ5 أمبير هذا الشهر. وقد وجد العديد منهم أنّ تسعيرة الكهرباء أصبحت تُوازي إلى حدٍّ كبيرٍ المولّدات الخاصّة، واعتبروا أنّ فاتورة واحدة تكفيهم، لأنّ التقنين في الكهرباء لا يستحقّ دفع هذا المبلغ.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:08 | 2023-03-07
10:02 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website