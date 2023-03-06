حنكش: الجيش الوحيد من يحمي الوطن

غرد النائب الياس حنكش عبر حسابه على "تويتر:"رسالة صارمة وتهديد "إن كررتم، سننتقل لمستوى آخر من المواجهة"(مشيراً الى بندقيته) تعاط حكيم وضبط أعصاب، متفادياً جر لبنان في مغامرة. هذا هو الفرق عندما يكون سلاحك شرعي…الجيش اللبناني هو الوحيد من يحمي الوطن".

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