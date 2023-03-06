Advertisement

لبنان

حنكش: الجيش الوحيد من يحمي الوطن

Lebanon 24
06-03-2023 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1044699-638136916207928293.png
Doc-P-1044699-638136916207928293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب الياس حنكش عبر حسابه على "تويتر:"رسالة صارمة وتهديد "إن كررتم، سننتقل لمستوى آخر من المواجهة"(مشيراً الى بندقيته) تعاط حكيم وضبط أعصاب، متفادياً جر لبنان في مغامرة. هذا هو الفرق عندما يكون سلاحك شرعي…الجيش اللبناني هو الوحيد من يحمي الوطن".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:08 | 2023-03-07
10:02 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website