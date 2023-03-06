استراتيجية الأسد لاستعادة السلطة في "بلاد الشام" تمر عبر لبنان

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في 26 شباط، رحب الرئيس السوري بشار الأسد بممثلين ودبلوماسيين من دول جامعة الدول العربية الذين زاروا البلاد للتعبير عن "التضامن" في أعقاب زلزال 6 شباط الذي أودى بحياة الآلاف.وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "إن عودة سوريا الكاملة إلى جامعة الدول العربية باتت عمليا أمراً واقعاً. لكن نتيجة لذلك، هناك تساؤلات تلوح في الأفق حول مستقبل العلاقات اللبنانية- السورية، لا سيما بالنظر إلى عملية رد اعتبار الأسد في أعين الحكام العرب. أولئك الذين رأوه ذات مرة كجزء من المشكلة، حيث قمع بوحشية كل أشكال المعارضة وعزز اعتماده على إيران، يرونه الآن كجزء من الحل لأمن المنطقة".وتابع الموقع، "إن السؤال الأساسي الذي يُطرح الآن هو كيف سيستخدم الأسد هذه الزيادة الجديدة في الشرعية لزيادة قوته في لبنان المجاور. قد يبدو الأمر وكأنه اقتراح سخيف بالنظر إلى الظروف، فلا يزال الأسد يحاول التعافي تمامًا من أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دمرت البنية التحتية لبلاده وشردت ملايين السوريين، داخليًا وخارجيًا. ومع ذلك، فإن الفكرة لا تخلو من المنطق تمامًا، حيث يمتلك الأسد طرقًا للتلاعب بالأحداث في لبنان لصالحه بطريقة قد تكون جزءًا من إستراتيجية طويلة الأمد ليصبح الشخصية المهيمنة في بلاد الشام".وأضاف الموقع، "كبداية، لدى فرنجية حلفاء لبنانيون يتنافسون لملء المنصب الرئاسي بعد أن أكمل ميشال عون ولايته التي استمرت ست سنوات في تشرين الأول 2022. أحد هؤلاء الحلفاء هو سليمان فرنجية، رئيس حركة المردة والسياسي المسيحي الماروني الذي ينحدر من بلدة زغرتا شمال لبنان والصديق المقرب للأسد. وتعود علاقة فرنجية مع عائلة الأسد إلى طفولته".فبحسب الموقع، "في عام 1975، وجد لبنان نفسه في خضم حرب أهلية دامية، سببها الانقسامات الطائفية والمسلحون الفلسطينيون الموجودون في البلاد. مع احتدام القتال، دعا الرئيس آنذاك سليمان فرنجية الجد حافظ الأسد إلى التدخل إلى جانب الحكومة واليمين السياسي اللبناني ضد اليساريين اللبنانيين ومنظمة التحرير الفلسطينية. ردت سوريا كجزء من قوة حفظ سلام عربية كبيرة، معظمها من السوريين وبقيت في البلاد كقوة محتلة حتى اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005".وتابع الموقع، "رغم أن المشاعر الشعبية انقلبت ضد الأسد والوجود العسكري السوري في لبنان، إلا أن العلاقة بين عائلتي فرنجية والأسد لم تتزعزع أبدًا. وعلى الرغم من حقيقة أن المردة لديها عضو واحد فقط في مجلس النواب اللبناني، فقد أتاحت الفرصة لنجل فرنجية للسير على خطى جده، ربما على طول الطريق إلى القصر الرئاسي".وأضاف الموقع، "يشمل التحالفه مع الأسد أيضًا أصدقاء من حزب الله المدعوم من إيران، والذي ساهم في مساعدة عسكرية كبيرة لنظام الأسد في محاربة المعارضين المسلحين في سوريا. فرنجية هو أيضًا المرشح الرئاسي المفضل غير المعلن لحزب الله، ما سبب مؤخرًا بظهور شرخ بين الحزب وحليفه المسيحي القديم التيار الوطني الحر، خاصة مع رئيسه النائب جبران باسيل. وكشف عضو التيار الوطني الحر، جيمي جبور، أن حزب الله اختار إنهاء مذكرة التفاهم مع حزبه في إطار سعيه لكسب التأييد لفرنجية. لم يتم الإعلان عن أي شيء رسميًا، لكن مسار التحالف من غير المرجح أن يستمر ما لم يسقط حزب الله فرنجية".وبحسب الموقع، "بالنسبة للأسد، لبنان هو "الجناح الرئيسي لسوريا"، كما صاغها في مقابلة أجراها في تشرين الثاني الماضي. كما وأشار الزعيم السوري إلى حزب الله باعتباره حليفه الاستراتيجي وتعهد بمواصلة دعمه. من الواضح بشكل لا لبس فيه أن الأسد يدرس كل السبل الممكنة إذا كان ذلك سيساعد في ترسيخ سلطته. إن وجود حزب الله وفرنجية في صف الاسد بالتزامن مع عودته إلى الحضن العربي سوف يمنحه النفوذ الذي يحتاجه لتأمين نظامه لسنوات عديدة مقبلة".وأضاف الموقع، "ومع ذلك، لا يزال الأسد يحكم بلدًا مدمرًا يحتاج إلى أموال لإعادة الإعمار. ولا يزال نظامه يخضع لعقوبات قانون قيصر من قبل الولايات المتحدة ولا يبدو أنه سيتم رفعها في أي وقت قريب. وبحسب ما أشار البروفيسور جوشوا لانديس من جامعة أوكلاهوما، وهو خبير في الشأن السوري، في مقابلة مع كاتب المقال: "تعمل العديد من مجموعات الضغط مع البيت الأبيض والكونغرس لتقييد تحرير نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد الزلزال. ويخشى العديد من التابعين للمعارضة السورية، إلى جانب الجماعات الموالية لإسرائيل في واشنطن، من إمكانية رفع العقوبات بشكل دائم". وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يروا أي تخفيف لمقاطعة الأسد. لكن الحكومات العربية ترى في ذلك فرصة للمضي قدمًا في الانفتاح على دمشق بمفردها. وسيعتمد الكثير على كيفية استجابة الأسد لهم وما إذا كان على استعداد لمقابلتهم في منتصف الطريق"."وختم الموقع، "إذا كان الأسد مستعدًا للتعاون مع دول الخليج، وتقديم بعض التنازلات السياسية الرمزية يمكن أن يسمح بإلغاء العقوبات تمامًا، والحصول على صديق رئاسي في بيروت، فقد يجد نفسه مرة أخرى يتمتع بالسيطرة على شؤون لبنان".