حادثة وصلت إلى نصرالله.. وهذا ما سيفعله بشأنها

من المقرّر أن يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الإثنين، حيثُ سيلقي خطاباً بمناسبة "يوم الجريح".

ومن المتوقع أن يتطرق نصرالله إلى مختلف الملفات السياسية، كما أنه من المنتظر أن يتوقف عند الحادثة التي المواجهة التي شهدتها منطقة عيتا الشعب، أمس الأحد، حينما تصدّى ضابطٌ وعناصر من الجيش لمحاولات إسرائيلية هدفت إلى خرق الخطّ الأزرق.

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وقالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "المشهد الذي حصل بالأمس ترك أصداء إيجابية كبيرة لدى الحزب وخصوصاً عند نصرالله بالتحديد الذي سيركز على ما جرى في سياق خطابه اليوم".

بدورها، توقّفت مصادر سياسية مقرّبة من "الثنائي الشيعي" عند الحادثة التي حصلت، فاعتبرت أنَّ ما جرى هو موقفٌ بطوليّ للجيش ويستحقّ الوقوف عنده بكل صلابة، وأضافت: "الجيش يحمي الأرض ولا يُساوم على حبة تراب واحدة، ومن خلال وسائل متواضعة بحوزته استطاعَ إرغام المدرعات الإسرائيلية وجنود الإحتلال على التراجع وعدم المس بالسيادة اللبنانية.. حقاً، المشهدُ مهيب جداً ولا يمكن أن يمرّ مرور الكرام لأنه يستحقّ التخليد لاسيما في ظلّ الأوضاع الصعبة".

كذلك، فإنه من المتوقع أن يتطرق نصرالله إلى الوضع الفلسطيني وآخر التطورات هناك وإعلان مواقف مهمّة بشأنه.