Advertisement

لبنان

حادثة وصلت إلى نصرالله.. وهذا ما سيفعله بشأنها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-03-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1044709-638136934366451071.jpg
Doc-P-1044709-638136934366451071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرّر أن يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اليوم الإثنين، حيثُ سيلقي خطاباً بمناسبة "يوم الجريح".
ومن المتوقع أن يتطرق نصرالله إلى مختلف الملفات السياسية، كما أنه من المنتظر أن يتوقف عند الحادثة التي المواجهة التي شهدتها منطقة عيتا الشعب، أمس الأحد، حينما تصدّى ضابطٌ وعناصر من الجيش لمحاولات إسرائيلية هدفت إلى خرق الخطّ الأزرق.
Advertisement
وقالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "المشهد الذي حصل بالأمس ترك أصداء إيجابية كبيرة لدى الحزب وخصوصاً عند نصرالله بالتحديد الذي سيركز على ما جرى في سياق خطابه اليوم".
بدورها، توقّفت مصادر سياسية مقرّبة من "الثنائي الشيعي" عند الحادثة التي حصلت، فاعتبرت أنَّ ما جرى هو موقفٌ بطوليّ للجيش ويستحقّ الوقوف عنده بكل صلابة، وأضافت: "الجيش يحمي الأرض ولا يُساوم على حبة تراب واحدة، ومن خلال وسائل متواضعة بحوزته استطاعَ إرغام المدرعات الإسرائيلية وجنود الإحتلال على التراجع وعدم المس بالسيادة اللبنانية.. حقاً، المشهدُ مهيب جداً ولا يمكن أن يمرّ مرور الكرام لأنه يستحقّ التخليد لاسيما في ظلّ الأوضاع الصعبة".
كذلك، فإنه من المتوقع أن يتطرق نصرالله إلى الوضع الفلسطيني وآخر التطورات هناك وإعلان مواقف مهمّة بشأنه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:08 | 2023-03-07
10:02 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website