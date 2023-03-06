هذا جديد "النافعة" وتسجيل السيارات

نفت أوساطٌ ناشطة في قطاع تسجيل السيارات حصولِ أيّ "حلحلة" على صعيد تسهيل تنقّل وتحرّك السيارات غير المُسجّلة في لبنان وسط استمرار إقفال "النافعة".

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ هناك إتصالات حصلت مؤخراً بين معنيين في قطاع السيارات وآخرين في على صلة بوزارة الداخلية و "النافعة" بغيةَ إيجاد حلولٍ تساهم في تحريك عجلة قطاع السيارات مُجدداً وتسهيل تحرك السيارات الجديدة، إلا أنّ الأمور لم تصل بعدُ إلى نتائج إيجابيَّة.