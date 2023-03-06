لا جدول لأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم السبب

كشف ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّه لن يصدر جدول جديد لأسعار المحروقات، صباح اليوم الإثنين، بسبب استقرار سعر صرف الدولار على عتبة الـ80 ألف ليرة لبنانية. (النهار)

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