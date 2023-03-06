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لبنان

لا جدول لأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم السبب

Lebanon 24
06-03-2023 | 03:05
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كشف ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّه لن يصدر جدول جديد لأسعار المحروقات، صباح اليوم الإثنين، بسبب استقرار سعر صرف الدولار على عتبة الـ80 ألف ليرة لبنانية. (النهار)
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لبنان

إقتصاد

فادي ابو شقرا

محروقات

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