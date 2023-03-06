الجيش ينفذ انتشارا واسعا في البقاع الشمالي... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ الجيش انتشارا واسعا في مناطق البقاع الشمالي، ابتداء من "حاجز حربتا" حتى "اللبوة" تمهيدا لاستقبال قائد الجيش العماد جوزيف عون.

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