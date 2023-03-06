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لبنان

الجيش ينفذ انتشارا واسعا في البقاع الشمالي... ما القصة؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 03:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ الجيش انتشارا واسعا في مناطق البقاع الشمالي، ابتداء من "حاجز حربتا" حتى "اللبوة" تمهيدا لاستقبال قائد الجيش العماد جوزيف عون. 
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