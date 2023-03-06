Advertisement

لبنان

زلزال بقوة 10 درجات قد يضرب مدينة اسطنبول... "طوني نمر" يجيب بوضوح

Lebanon 24
06-03-2023 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1044728-638136979575989529.jpg
Doc-P-1044728-638136979575989529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
غرّد الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه الخاص على "تويتر" مشيرا الى ان "هناك كلاماً عن زلزال بقوة 10 درجات قد يضرب مدينة اسطنبول في تركيا في المستقبل. أود أن أوضّح أن فالق الأناضول الشمالي الذي تتأثر به مدينة اسطنبول هو فالق زلزالي معروف، والجزء من هذا الفالق الذي يمر بمنطقة اسطنبول هو تحت المراقبة منذ فترة طويلة، وهذا ليس بجديد".
Advertisement
 
وأضاف "لا علاقة للأزمة الزلزالية في جنوب تركيا التي بدأت في 6-2-2023 على فالق الأناضول الشرقي لما قد يحدث على فالق الأناضول الشمالي بالقرب من اسطنبول، بحيث أن هناك حوالي 800 كلم تفصل بين المنطقتين، وبالتالي لا يمكن للضغوطات الأرضية أن تتأثر  عبر هذه المسافات.
 
والأهم من ذلك كلّه أن المقصود بالدرجات ال 10 هو شدّة الزلزال (Intensity) على مقياس مركاللي المعدّل وليس درجة الزلزال (Magnitude) على مقياس ريختر المتداول. والجدول المرفق يبيّن مقارنة بين المقياسين ومعنى تأثيرهما على الناس والممتلكات".
 
وختم قائلا: "بناءً عليه، يكون المقصود لأي زلزال في منطقة اسطنبول في المستقبل هو بقوة حوالي 7 درجات على مقياس ريختر، ولا يمكن لعلم الزلازل أو لأي كان التنبؤ بزمان حصوله".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:53 | 2023-03-07
04:00 | 2023-03-07
06:00 | 2023-03-07
10:08 | 2023-03-07
10:02 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website