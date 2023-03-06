زلزال بقوة 10 درجات قد يضرب مدينة اسطنبول... "طوني نمر" يجيب بوضوح

غرّد الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه الخاص على "تويتر" مشيرا الى ان "هناك كلاماً عن زلزال بقوة 10 درجات قد يضرب مدينة اسطنبول في تركيا في المستقبل. أود أن أوضّح أن فالق الأناضول الشمالي الذي تتأثر به مدينة اسطنبول هو فالق زلزالي معروف، والجزء من هذا الفالق الذي يمر بمنطقة اسطنبول هو تحت المراقبة منذ فترة طويلة، وهذا ليس بجديد".

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وأضاف "لا علاقة للأزمة الزلزالية في جنوب تركيا التي بدأت في 6-2-2023 على فالق الأناضول الشرقي لما قد يحدث على فالق الأناضول الشمالي بالقرب من اسطنبول، بحيث أن هناك حوالي 800 كلم تفصل بين المنطقتين، وبالتالي لا يمكن للضغوطات الأرضية أن تتأثر عبر هذه المسافات.

والأهم من ذلك كلّه أن المقصود بالدرجات ال 10 هو شدّة الزلزال (Intensity) على مقياس مركاللي المعدّل وليس درجة الزلزال (Magnitude) على مقياس ريختر المتداول. والجدول المرفق يبيّن مقارنة بين المقياسين ومعنى تأثيرهما على الناس والممتلكات".

وختم قائلا: "بناءً عليه، يكون المقصود لأي زلزال في منطقة اسطنبول في المستقبل هو بقوة حوالي 7 درجات على مقياس ريختر، ولا يمكن لعلم الزلازل أو لأي كان التنبؤ بزمان حصوله".