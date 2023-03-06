للذين يُعانون من أمراض الكلى والضغط.. هذا الخبر يهمكم

اعلنت "الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط"، في بيان "اضطرارها لاستيفاء اتعابها مباشرة من المرضى".

وقالت: "بعد صدور البيان السابق عن جمعيتنا بتاريخ ٢٧/٢/ ٢٠٢٣، وأمام تلكؤ كل الجهات الضامنة في التجاوب مع مطالبنا، والتأخر المستمر في دفع مستحقاتنا، والذي تجاوز اثني عشر شهرا، مما أدى الى فقدان قيمتها الشرائية، وعلى الرغم من الوعود المتكررة والتصريحات الاعلامية بالدفع الفوري حيث تمثل أتعاب النحال الدموي (غسيل الكلى) أكثر من ٩٠% من دخلنا وعلما اننا قدمنا كل ما يستدعيه واجبنا الطبي تجاه المرضى خلال السنوات الأربع الماضية، ومع وصولنا الى شفير الافلاس، وعدم تمكن الغالبية العظمى منا من الايفاء بالتزاماتنا المالية تجاه عائلاتنا، وتأمين من أبسط شروط الحياة كريمة لأبنائنا، فاننا سنبدأ مضطرين باستيفاء أتعابنا مباشرة من المرضى،(مؤكدين اننا لم نتمن يوما الوصول الى تحميل المريض عبء تقصير الجهات الضامنة)،الى اي جهة ضامنة انتموا، وذلك ابتداء من ١٥/٣/٢٠٢٣ محملين الجهات الضامنة مسؤولية دفعنا الى اتخاذ هذا القرار".