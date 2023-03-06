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لبنان

بطوافة عسكرية... قائد الجيش يصل الى اللبوة

Lebanon 24
06-03-2023 | 04:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى بلدة اللبوة لتقديم واجب العزاء بالعريف حسن شريف الذي استشهد خلال المداهمة التي نفذها الجيش في بلدة حورتعلا.
 
يذكر ان العماد عون وصل الى اللبوة عبر طوافة عسكرية.
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وكان "لبنان 24" قد أشار منذ قليل الى ان الجيش نفذ انتشارا واسعا في مناطق البقاع الشمالي، ابتداء من "حاجز حربتا" حتى "اللبوة" تمهيدا لاستقبال قائد الجيش العماد جوزيف عون


 
 
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