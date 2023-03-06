بطوافة عسكرية... قائد الجيش يصل الى اللبوة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى بلدة اللبوة لتقديم واجب العزاء بالعريف حسن شريف الذي استشهد خلال المداهمة التي نفذها الجيش في بلدة حورتعلا.

يذكر ان العماد عون وصل الى اللبوة عبر طوافة عسكرية.

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