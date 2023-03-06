إقفال سوبرماركت بالشمع الاحمر وتوقيف مديره... ما السبب؟



اقفلت رئيسة مكتب الاقتصاد الاقليمي في محافظة الجنوب ميساء حدرج سوبرماركت بالشمع الاحمر، كما تم توقيف مديره، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بعدما تبيّن ارتكابه لمخالفات عديدة، على ان يتم استجوابه من قبل الجهات الامنية المعنية لاتخاذ الاجراء القضائي المناسب في حقه.

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