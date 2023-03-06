هذا ما كشفه التقرير الجيولوجي عن الفجوة الأرضية في برقا البقاعية!

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أشار "المجلس الوطني للبحوث العلميّة" الى أنه "تلبية لطلب جهات رسمية عدة للكشف على الفجوة التي ظهرت في خراج بلدة برقا البقاعية، شكل المجلس وفدا من أهل الاختصاص ضمّ من مراكزه كلا من مدير أبحاث في المركز الوطني للاستشعار عن بعد الدكتور أمين شعبان، مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء الدكتورة مرلين البراكس، بالإضافة إلى رئيس قسم الهندسة المدنية في معهد الهندسة العالي في بيروت – جامعة القديس يوسف الدكتور محسن رحال وأمين السر لغرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بعلبك – الهرمل المهندس جهاد حيدر".

وقال المجلس في بيان: "بتاريخ 4 الحالي زار الوفد، في حضور الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين ورئيس بلدية بشوات حميد كيروز والنائب أنطوان حبشي، الموقع المذكور على الإحداثيات الجغرافية (34°09`47"N & 36°10`08"E)، لتخلُص معاينته الى التالي:



وجود فجوة أرضية بقطر يتراوح بين 2 و 3 أمتار وبعمق أولي يزيد عن 25 مترا في منطقة برقا وضمن الإحداثيات المذكورة أعلاه. هذه الفجوة موجودة في منطقة تسود فيها الصخور الكلسية (Limestone) التابعة للعصر الجيولوجي الطبشوري الأوسط (Middle Cretaceous) وذلك ضمن منخفض تابع لمجرى مياه سطحي (Stream) مغطى بتربة طينية متشققة وسميكة (أكثر من 10 امتار عمقا)، لتظهر بعد هذا العمق الصخور الكلسية المتعرضة لظاهرة التكرست (وهي عملية ذوبان الصخور الكلسية وتآكلها بفعل المياه الجوفية –Carbonate dissolution Karstification) مما يؤدي إلى حدوث فجوات في هذه الصخور (Dolines)، والتي يمكن ملاحظة الكثير منها في مناطق عدة في لبنان (مثل المنطقة الواقعة ما بين عيون السمان – حدث بعلبك)، إلا ان هذه الفجوة في الموقع المذكور كانت مغطاة بالتربة السميكة ولم تكن ظاهرة على سطح الأرض".



ولفت البيان إلى أن "الموقع المذكور هو تماماً على احدى هذه الفجوات الكارستية (Dolines) المغطاة بطبقة من التربة الطينية الهشة والتي تشكّل نقطة ضعف، ومن الممكن ان تكون قد تعرضت مع الوقت لعملية تشقق أدّت الى انهيارها وقد تكون الارتجاجات الزلزالية الأخيرة قد سارعت بهذا الإنهيار فأظهر الفجوة موضع الكشف".

وتابع: "وفي الشق العلمي، إن هذه الظاهرة طبيعية وهناك احتمال لوجود العديد من هذه الفجوات المغطاة بالتربة السميكة في المنطقة، حيث تم الإبلاغ سابقاً عن حدوث فجوات مماثلة وان كانت بعمق أقل، مما يستدعي أخذ الحيطة من قبل المواطنين عند ملاحظة تشققات في التربة السطحية. وسيعمد المجلس، مع فرق اختصاصية، إلى العمل على بعض المسوحات الجيوفيزيائية الإضافية التي تتيح معرفة المزيد عن امتداد وانتشار الفجوات في هذا الموقع".



ختم: "أما عمليا، فقد أوصى المجلس بضرورة تسييج الفجوة بسياج متين (لا شريط لاصق كالموجود حالياً) مع أخذ هامش واسع يتخطاها بعدة أمتار وذلك لتنبيه المواطنين من المرور بمحاذاتها خاصة وأنها قابلة للتوسّع نظراً لهشاشة التربة ولأن وجود فجوات مجاورة ليس مستبعداً بسبب طبيعة المنطقة كما ذُكر آنفاً، مع ضرورة أن يُصار بسرعة إلى ردم الفجوة حفاظاً على السلامة العامّة". (الوكالة الوطنية)