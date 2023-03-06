قبل أيار.. مستشفى بصدد تسريح 200 موظف

أبلغت إدارة أحد المستشفيات الجامعية موظفيها أنها بصدد تسريح 200 شخص من مختلف الأقسام قبل شهر أيار.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الخطوة هي الثانية من نوعها التي يُقدم عليها المستشفى.