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لبنان

قبل أيار.. مستشفى بصدد تسريح 200 موظف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-03-2023 | 05:35
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أبلغت إدارة أحد المستشفيات الجامعية موظفيها أنها بصدد تسريح 200 شخص من مختلف الأقسام قبل شهر أيار.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الخطوة هي الثانية من نوعها التي يُقدم عليها المستشفى.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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