في عمليتين جديدتين... قوى الأمن تضبط كميّات كبيرة من المخدرات (صور)

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كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر "تويتر":"عمليتان جديدتان لقوى الأمن الداخلي اسفرتا في الأولى عن ضبط ١٦٠،٠٠٠ حبة كبتاغون داخل ماكينة في البقاع كانت معدة للنقل من لبنان الى إحدى الدول الافريقية، وفي الثانية عن ضبط ٨٠٠،٠٠٠ حبة كبتاغون و٢٠٨ كلغ من مادة حشيشة الكيف داخل أكياس من النايلون في شاحنة لنقل البضائع في كوشا - عكار.وقد تم في العملية الاولى توقيف السوري ن. ز. الذي اعترف بما نسب اليه، اما في الثانية فقد تم توقيف اللبناني خ.ف. والسوري م.ب. فيما التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".