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لبنان

الموعد تحدّد... رياض سلامة وشقيقه وماريان حويك إلى التحقيق في هذا التاريخ

Lebanon 24
06-03-2023 | 05:38
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا حدّد 15 اذار موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدة حاكم "المركزي" ماريان حويك.
 
 
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رياض سلامة

رجا سلامة

ماريان حويك

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