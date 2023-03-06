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لبنان

مطر: التعطيل ليس ممارسة ديمقراطية في هذه المرحلة

Lebanon 24
06-03-2023 | 05:33
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إيهاب مطر البيان الاتي:
 
تكثر هذه الأيام "بوانتاجات" النصاب حضورا وغيابا بشأن جلسات انتخاب رئاسة الجمهورية، لذا يود المكتب الإعلامي أن يوضح التالي:
 
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"إن موقف النائب إيهاب مطر ثابت مع مواصفات مرشحه للرئاسة ميشال معوض من منطلقات سيادية أولا وأخيرا ويتشارك معه ومع زملاء في المجلس الموقف في أي خطوة توافقية لمصلحة لبنان واللبنانيين.
 
النائب مطر يشارك في جلسات الانتخاب بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة من منطلق أن التعطيل ليس ممارسة ديمقراطية في تقديره، خصوصا في مرحلة كارثية يمر فيها لبنان". (الوكالة الوطنية)
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