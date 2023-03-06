النائب مسعد تقدّم باقتراح قانون.. ماذا فيه؟

تقدم النائب شربل مسعد، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احتساب تصفية تعويضات نهاية الخدمة و/أو تعويض الصرف للمتقاعدين في ملاك الدولة اللبنانية (مدنيين وعسكريين) وكذلك العاملين في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأيضا في المصالح المستقلة بدءا من 1/1/ 2020، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءا من 1/1/2020. (الوكالة الوطنية)

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