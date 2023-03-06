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لبنان

في بيروت.. مطعمٌ يحيي المذاق الإيطالي الأصيل من جديد

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:04
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أعاد فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس، يوم الجمعة الماضي، افتتاح مطعمه الإيطالي المميز بحضور حشد من الإعلاميين والمؤثرين.
 
ويقع مطعم "Venezia" في منطقة سن الفيل بين الفندقَين الأيقونيين – هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس وهيلتون بيروت حبتور جراند.
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ويتميّز المطعم، الذي يُعَدّ الأفضل بين المطاعم الإيطالية، بأناقته وشغفه بالنكهة والرقي، كما أنه يتّسم بتصميم كلاسيكي مستوحى من العمارة في البندقية وتحيط به قناة مائية صغيرة مع الغوندولا التقليدية، بالإضافة إلى تراس خارجي رائع وفريق عمل محترف.

وتتضمن قائمة الطعام في مطعم "Venezia" أطباقاً إيطالية أصيلة من مختلف المناطق الإيطالية، ومنها السباغيتي بالليمون، وفيليه سمك القاروص والكثير من الأطباق الشهيّة الأخرى.

وتعليقاً على الحدث، قالت المديرة العامة لمطعم "Venezia"، شانتال المر: "Venezia مطعم أيقوني في لبنان حيث تشاركت الأجيال لحظات خالدة وذكريات محبّبة. نحن متحمسون جداً لإعادة افتتاح المطعم اليوم وإضفاء شيء من الروح الإيطالية من جديد في قلب العاصمة اللبنانية، وتقديم تجربة استثنائية لضيوفنا".
 
 
 
 
 
 

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