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لبنان

وقفة احتجاجية للمهندسين المتقاعدين أمام مدخل النقابة: لتبني المطالب المحقة

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:35
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نفذ المهندسون المتقاعدون "وقفة احتجاجية امام مدخل نقابة المهندسين في بيروت، بدعوة من الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين وذلك بالتزامن مع الانتخابات التي شهدتها النقابة".

وألقى المهندس وليد صنديد كلمة، باسم كل الهيئات الممثلة وباسم المرشحين لانتخابات النقابة، دعا فيها الى "تبني المطالب المحقة والأخذ بها في موازنة ٢٠٢٣"، لافتا الى ان "هذه المطالب كانت قد طرحت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من دون ان تلقى ردودا إيجابية".

 
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وقد عقد المهندسون المتقاعدون اجتماعا بعد الوقفة الاحتجاجية مع نقيب المهندسين عارف ياسين، في حضور امين سر المجلس المهندس يوسف بو كرم، وعضو مجلس النقابة المهندس ربيع حسن، وعدد من المهندسين المتقاعدين، حيث جرى "نقاش طويل حول الاقتراحات المقدمة سابقا من قبل المهندسين المتقاعدين ولا سيما منها موضوع رسوم الاستشفاء، والراتب التقاعدي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في ١٣ من الشهر الجاري للاطلاع على بنود الموازنة المتعلقة بمطالب المهندسين المتقاعدين والمشاركة في تقريرها". (الوكالة الوطنية)

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