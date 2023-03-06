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لبنان

نقابة المستشفيات: الصندوق الوطني للضمان توقف عن تسديد دفعات شهرية

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:43
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صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:
 
 
لقد توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد دفعات شهرية للمستشفيات كسلفة عن مستحقاتها منذ بداية هذه السنة دون وجود آلية بديلة حاليا للدفع، وذلك بسبب غياب قرار يصدر عن مجلس ادارة الضمان.
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ان هذا الامر يشكل ضغطا ماليا ليس بامكان المستشفيات تحمله وفي حال استمراره سوف تجد المستشفيات نفسها مرغمة على عدم قبول موافقات الاستشفاء الصادرة عن الضمان لاجتماعي والطلب من المرضى تسديد فاتورة الاستشفاء كاملة قبل خروجهم من المستشفى.
 
ان النقابة تهيب بمجلس ادارة الضمان الاجتماع دون مزيد من التأخير واتخاذ القرار بتجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية تجنبا من الوصول الى تدابير من شأنها ان تزيد من معاناة المضمونين.
 
 

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