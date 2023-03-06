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لبنان

حنكش من السويد: لبنان سينهض مهما كثرت المصاعب

Lebanon 24
06-03-2023 | 06:48
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رأى النائب الياس حنكش انه "مهما كثرت المصاعب،  فإن لبنان سينهض"، مؤكدا العمل على "قيام بلد يعيش فيه ابناؤه بسلام وطمأنينة بتعدديتهم وتنوعهم ويحققوا احلامهم في وطنهم ويكون لهم القدرة على بناء مستقبل يليق بهم"، مشددا على أهمية "استعادة اللبنانيين الذين اضطروا الى ترك وطنهم بسبب الأوضاع الصعبة". 
 
كلام النائب حنكش، أثناء حديثه الى الجالية اللبنانية في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد حيث يشارك في زيارة رسمية يقوم فيها وفد برلماني لبناني يضم النواب فواد المخزومي، رازي الحاج، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح، وغسان سكاف، اضافة الى مستشاري النائب مخزومي كارول زوين للشؤون السياسية وهنري شاوول للشؤون الاقتصادية والسيد جوزيف حايك ممثلا سفارة السويد في لبنان.
 
وتحدث حنكش خلال اللقاء عن "الوضع الصعب الذي يمر فيه لبنان والمآسي التي يختبرها الشعب اللبناني من انفجار الرابع من آب الى الانهيار الاقتصادي والمالي" مؤكدا ان "ايمانهم بوطنهم اقوى من انهيار الدولة والفقر المنتشر في كل بيت والذي يعاني منه كل الشعب اللبناني بمختلف طوائفه دون تفرقة وقد جمعتهم المصيبة".
 
واشار الى "ان النواب المشاركين في الزيارة تمكنوا مع زملاء لهم من اعادة التوازن الى داخل المجلس النيابي وهم يعملون لاستعادة لبنان لمساره الصحيح وتجمعهم مبادىء كثيرة على الرغم من تعدد انتماءاتهم، تماما كما تجتمع الجالية اللبنانية على حب لبنان"، مؤكدا "حاجة البلد الى دعم اللبنانيين في الخارج".
 
 
والتقى الوفد البرلماني سفير لبنان في السويد حسن صالح. كما سيكون له لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين السويديين واعضاء الجالية اللبنانية. (الوكالة الوطنية)
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